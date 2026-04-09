Още не е ясно на кого е разчлененият труп, открит в Пловдив

Още не е идентифицирани останките, открити в чува до контейнер в пловдивския район "Тракия".
Останките тежали 25-26 кг. Тъй като става дума за разчленяване, за да се установи самоличността на жертвата е нужна ДНК проба, както и да се направи сложна експертиза.
Главата липсва и все още не е ясно дали са намерени и други части от тялото, съобщават от "24 часа".
От полицията и прокуратурата отказват подробности по случая и уточняват само, че е образувано е досъдебно производство и се извършват следствени действия.
Ужасяващата находка
Останките бяха открити вчера от клошар, който търсил храна в кофите. Зловещата находка е направена около обяд между блокове 27 и 28 на улица "Георги Данчов". Подаден е сигнал до полицията, а районът незабавно е отцепен.
Униформени разпитаха живущите в блоковете дали са видели нещо и какво.
Един свидетел посочи, че вечерта видял да се хвърлят чували във въпросните контейнери.