Още не е ясно на кого е разчлененият труп, открит в Пловдив

Още не е идентифицирани останките, открити в чува до контейнер в пловдивския район "Тракия".

Останките тежали 25-26 кг. Тъй като става дума за разчленяване, за да се установи самоличността на жертвата е нужна ДНК проба, както и да се направи сложна експертиза.

Главата липсва и все още не е ясно дали са намерени и други части от тялото, съобщават от "24 часа".

От полицията и прокуратурата отказват подробности по случая и уточняват само, че е образувано е досъдебно производство и се извършват следствени действия.

Свързани статии Намериха човешки останки до контейнер в Пловдив

Ужасяващата находка

Останките бяха открити вчера от клошар, който търсил храна в кофите. Зловещата находка е направена около обяд между блокове 27 и 28 на улица "Георги Данчов". Подаден е сигнал до полицията, а районът незабавно е отцепен.

Униформени разпитаха живущите в блоковете дали са видели нещо и какво.

Един свидетел посочи, че вечерта видял да се хвърлят чували във въпросните контейнери.