Ивайло Мирчев е спечелил дело за клевета, заведено от Александър Сталийски

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев е спечелил дело за клевета, заведено от бизнесмена Александър Сталийски, похвали се самият кандидат за депутат.

Делото завежда Сталийски през 2021 г. с иска за 600 000 лева, припомня Мирчев. Решението на Софийски градски съд е от 17 март.

"Александър Сталийски, любимият „котарак“ на Бойко Борисов, загуби дело за клевета срещу мен, заведено още през 2021 г. за 600 000 лв. Сталийски се почувства обиден, след като осветих апетитите му да придобие „Хиполенд“ - веригата магазини, станала обект на борисовите репресии през 2020-2021 г. Само защото служителите на „Хипо“ с униформите си идваха на масовите протести срещу Борисов и Пеевски през 2020 г.", припомня още Мирчев.

Мирчев цитира част от мотивите на съда: „Съдът не намира противоправност в поведението на ответника Мирчев, напротив - приема неговата реакция на гражданин, политик, активист и изявен лидер на опозиционна партия „Да, България“ като гневна политическа реч срещу завладяната държава, облечена във формата на видеоизявление от 04.09.2020 г.“

И още: „Съдът намира, че въпросната публикация има изцяло политически характер и представлява критика срещу недопустимата обществена среда, в която се развиват събитията през месец септември 2020 г., и отражението ѝ върху съществуването и съдържанието на обществените отношения; значението на събитията - в периода юни-декември 2020 г. в Република България се развиват процеси на масови обществени протести срещу корумпираната власт.“

По думите на Ивайло Мирчев "държавата днес е още по-тежко завладяна и корумпирана, отколкото беше през 2020 г. Още по-многолюдните протести от края на 2025 г. го показаха ясно. И тя е завладяна от същите две одиозни фигури - Пеевски и Борисов."

Съпредседателят на "Да България" коментира още:

"Основната разлика между тогава и сега е, че днес Пеевски вече е мажоритарният собственик в ОПГ-то (или ООД-то). Борисов пък е в ролята на секретарка и поддържащ персонал на Пеевски. И нищо повече. Неговото историческо време изтече - и тъжното е, че той май е последният, който ще го проумее."