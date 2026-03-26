Мирчев предложи да има дебат между Борисов и Радев

Ивайло Мирчев, съпредседател на “Да, България” призова Бойко Борисов и Румен Радев на публичен предизборен дебат.

“Ние отдавна го призоваваме на дебат, призоваваме и Румен Радев. Борисов бил готов да дебатира за неравенствата и за по-добри доходи. Ние сме готови на всякакъв дебат с Бойко Борисов, за дебат с него по всякакви теми, включително по фитнес теми - защото той с това се беше хвалил, и го очакваме да каже кога и в коя телевизия да отидем - хубаво е да е национална, може и Радев да се присъедини към дебата, и се надявам Борисов да си спазва обещанията и да бъде подготвен за такъв дебат”, каза Мирчев.

Съпредседателят на ДБ акцентира върху активните действия на полицията срещу купувачите на гласове и припомни случая със задържания снощи шеф на пощата в Кърджали.

“Кметът на Кърджали с група хора опитал да влезе в полицейското управление, защото прокуратурата разпъва чадър, шефът на пощата е свързан с Пеевски, кметът на Кърджали е свързан с Пеевски и си защитава хората. Ако знаеше, че прокуратурата работи, както работи във всяка европейска държава, нямаше да го направи, но понеже знае, че тя работи за Пеевски, прави каквото си иска”, каза Мирчев.

“МВР работи, но не е достатъчно, защото прокуратурата слага чадър, а ние още през януари поискахме оставката на Сарафов, защото трудно ще има честни избори докато той е начело”, каза Божидар Божанов.