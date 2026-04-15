Поредно дело срещу Пепи Еврото в негово отсъствие ВИДЕО

Днес се проведе поредно заседание в Софийския градски съд (СГС) по делото срещу Петьо Петров – Еврото за документна измама в особено големи размери. До момента съдът е приел общо 10 експертни заключения, а в хода на заседанията бяха изслушани и свидетели, включително двама представители на прокуратурата.

Обвиненията срещу Пепи Еврото

Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документна измама в особено големи размери, като делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия, тъй като той все още не е открит от органите на реда. Производството започна през лятото на 2021 г., като според прокуратурата в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г. чрез използване на фалшиви документи Петьо Еврото е придобил значителни активи без законово основание.

Сред посочените в обвинението вещи са колекция от 147 монети на стойност над 100 хил. лв, златно кюлче с тегло 1 кг и висока проба, както и сума от 550 хил. евро. Твърди се, че те принадлежат на Явор Златанов и членове на неговото семейство.

Делото днес

В днешното заседание съдът изслуша вещото лице Сашо Николов, който обясни, че на част от златните монети не е дадена оценка, тъй като не е имал достатъчно информация за техния грамаж. "Всяка монета е с различна тежест", поясни той пред съда.

"По неизвестни за мен причини съдът не уважи двете ми първи искания. Те бяха за провеждане на очна ставка между Илия Златанов и прокурор Димитър Франтишек. Констатирани бяха и дори признати и от прокуратурата противоречия, състоящи се в това, че прокурор Димитър Франтишек, който беше ръководител на прокуратурата, категорично отказва да се е срещал и дори да познава Илия Златанов. Докато самият Илия Златанов разказва под клетва за многократни свои срещи както в ресторант "Осемте джуджета", така и в сградата на самата Специализирана прокуратура, където лично е предал пред кабинета на Димитър Франтишек документи по делото", коментари пред журналисти адвокат Минчо Спасов и добави, че това противоречие се счита за неважно за съда. Според него пък е важно, защото то установява връзката между дейността на Пепи Еврото и престъпната дейност, която се разследва по настоящото дело.

Следващото заседание е насочено за 21 май от 10 ч.