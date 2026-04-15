IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Румънец задържан след катастрофа на АМ „Струма“ с четирима пострадали

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

15.04.2026 | 18:20 ч. 5
Снимка: БГНЕС

25-годишен гражданин на Румъния е задържан за пътнотранспортно произшествие с четирима пострадали на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районна прокуратура – Кюстендил.

Инцидентът е станал около 08:00 часа на 15 април, в посока към София. По данни на разследването обвиняемият е управлявал товарен автомобил „Рено“, когато е нарушил правилата за движение и се е ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил „Опел“.

В резултат на удара са пострадали четирима души

– водачът на лекия автомобил, на 39 години, и трима пътници, сред които две деца на 11 и 1 година.

Пострадалите са транспортирани в болница. Двама от възрастните са в кома. Едното дете е с мозъчен кръвоизлив и счупени прешлени, а другото – с комоцио и временно опасно за живота състояние.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа румънец АМ Струма
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem