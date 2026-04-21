Съдят шеф в болница, присвоил 232 701 лева

Окръжната прокуратура на Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за длъжностно присвояване на средства срещу мъж с инициали Г.К., съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият е заемал длъжностите "ръководител финансов отдел" и "главен счетоводител" в болница в Благоевград. Той присвоил сума в общ размер от 232 701 лева, собственост на болничното заведение, връчени му да ги пази и управлява в периода 2019 – 2021 година.

Обвиняемият присвоявал средства чрез електронни преводи от сметката на болницата към сметката на взаимоспомагателна каса и последващо теглене в брой, прикривайки ги като "членски внос и заеми" и счетоводно като разходи за доставчици. В част от случаите не заприходявал получени активи, превеждал е пари за личен заем и не е представял разходно-оправдателни документи за получен служебен аванс, посочват от обвинението.

Действията му засегнали доставчици на болничното заведение и довели до лихви и неустойки в размер на 82 630 лева.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.