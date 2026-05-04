Хасърджиев излиза под гаранция срещу 60 хил. евро

Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис.

Определената гаранция за д-р Станимир Хасърджиев е 60 000 евро, а за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис е 10 000 евро гаранция.

Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми - актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки - остават под домашен арест, пише БНТ.

Какви са обвиненията?

Четиримата мъже имат 17 обвинения, сред които за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища.

До задържането на д-р Хасърджиев и другите трима се стигна, след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани. Заседанията по делото ще се водят при закрити врата.

Случаят предизвика огромен обществен отзвук заради публичната роля на д-р Станимир Хасърджиев. Той бе дългогодишен председател на Националната пациентска организация (НПО) и разпознаваемо лице в здравния сектор. Веднага след скандала Управителният съвет на НПО прекрати всички отношения с него, разграничавайки се категорично от действията му.