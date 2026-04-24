Дечев защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Опитват се да неутрализират главния секретар на МВР, добави министърът

24.04.2026 | 12:43 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също защити и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, който каза, че е получавал заплахи.

“Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев”, гласи съобщението на Дечев във Фейсбук.

Дечев подчерта, че през последните два месеца Кандев е свършил огромна работа, визирайки акциите на МВР срещу купуването на гласове преди изборите. По думите на Дечев главният секретар на МВР е “стана всеобщ любимец на нацията, а сега целта е той да бъде набеден и убит обществено”.

“Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани. В тази война противникът ни има сериозни съюзници на ключови места в джуджетурата”, коментира вътрешният министър.

Свързани статии

“Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи”, написа Дечев”.

Служебният премиер Андрей Гюров също изрази подкрепата си към Кандев.

 

Емил Дечев МВР министър защита Георги Кандев главен секретар заплахи
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

