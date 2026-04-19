Дечев разкри: ДПС-НН с най-много сигнали за купуване на гласове, следват ГЕРБ

“Ние поехме обещание и дадохме възможност да бъдат съобщени резултатите, дадохме възможност да се изкажат лидерите и сега ще удържим на думата си”, започна брифинга си вътрешният министър.

“Сигналите във връзка с престъпления в полза на определена партия или коалиции са: 631 сигнала са в полза на ДПС-Ново начало, 318 са на ГЕРБ, 18 са на Възраждане, 16 са за ПБ, 13 са за БСП, 11 са за ПП-ДБ, 7 сигнала са за “Величие”, 4 са за ИТН и 2 са за МЕЧ”.

“Освен тези сигнали има и други, в които няма политизирана сила. Отделно искам да дам справка за прокурорските преписки за съпричастност. Те са общо 72 прокурорски преписки. Искам да обърна внимание на окончателните резултати от днес -2974 спрямо последните парламентарни избори това е три пъти повее сигнали сега в сравнение с 2024 година”, добави Дечев.

“Ние тълкуваме това като повишено доверие на обществото спрямо МВР. Всички тези хора са повярвали, че има смисъл да подадат сигнали за изборно недоверие и че ще се работи сериозно. Това е довело и до по-голям брой съдебни производства”, каза още МВР министърът.

Не сме приключили

Главният секретар Георги Кандев също се включи в брифинга и лаконично добави: "Изборният ден приключи, ние не. Оставаме на терен утре, другиден и така ще бъде занапред. Благодаря на всички колеги за неуморния труд".

"Четирима са задържаните по случая за 200 000 хиляди евро. Парите са предоставени от лице, което е напуснала страната около месец преди изборите", уточни Кандев.