IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Директорът на СДВР: Обезпечаването на охраната на обществения ред на столицата е сложна дейност

Не сме разговаряли за кадрови промени в столичната полиция

28.02.2026 | 20:35 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За кадрови промени не сме разговаряли към настоящия момент с министър Емил Дечев, заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов на брифинг в софийския квартал "Бенковски".

Шефът на полицията в София посочи, че обезпечаването на охраната на обществения ред на столицата е сложна дейност и срещите му със служебния вътрешен министър и с професионалното ръководство са почти всекидневни.

"Може би предстоят разговори в тази насока, но считам, че всичко е наред", посочи още Николов.

Директорът на СДВР каза, че днес е един специален празник, тъй като през 1956 г. в столичното градско управление е създаден конният ескадрон, което означава, че днес се навършват 70 години.

"Разполагаме с 34-ма служители в Столичната дирекция, които се грижат за конете. Двадессет и един са расовите породисти коне, които отговарят за охраната на обществения ред и за патрули по парковете, когато времето го позволява", посочи директорът на СДВР.

Свързани статии

Днес в столичния кв. „Бенковски“ в София се състоя официалното отбелязване на Тодоровден, организирано от СДВР, Народно читалище „Георги Бенковски“ и Столичната община – район „Сердика“./ БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР Емил Дечев МВР полиция
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem