СДВР е задържало над 10 кг фентанил от началото на 2026 г.

Стойността му е над 500 000 евро

18.04.2026 | 14:45 ч. 3
Снимка: МВР

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от началото на годината, съобщиха за БТА от полицията. Към момента се водят пет разследвания и са задържани петима за разпространение

От СДВР уточниха, че това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам фентанил или за четири дози, е 50 евро, допълват от полицията. 

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати като морфин. В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. 

Като наркотик фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. 

Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция. 

Според говорителя на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев все повече хероинът бива заместван от фентанила, тъй като е леснодостъпен. 

"В последните няколко месеца се наблюдава "експлозия" на наркотични вещества, като се намираме на година-две от "зомби апокалипсис", подобен на този, които се вижда в социалните мрежи", каза Николаев в началото на месеца. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

СДВР наркотици фентанил
