Убиха мъж с метална тръба в Монтана, трима са задържани

Всички замесени са с криминално минало

13.05.2026 | 18:04 ч. Обновена: 13.05.2026 | 18:17 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Жестоко убийство е станало днес около обяд в Монтана. Мъж на 48 години е загинал след удар с метална тръба в квартал "Кошарник" в града. Задържани са трима мъже за престъплението, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Аврамов.

Всичко е започнало след спор между два маъже, след което други двама са се включили в разправията, която прераснала в бой. Фаталният удар е нанесен с метална тръба, а полицията изяснява който точно го е нанесъл. Всички участници са криминално проявени, убитият е лежал в затвора. 
Предполага се, че боят е станал за изясняване на лични отношения или неуредени сметки.

