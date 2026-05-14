Затрупани хора след руска атака срещу Киев

Русия изстреля най-малко 800 дрона

14.05.2026 | 07:45 ч. Обновена: 14.05.2026 | 07:45 ч. 16
Снимка: Reuters

Русия атакува масирано украинската столица Киев с дронове и ракети в ранните часове на днешния ден. Най-малко четирима души са ранени, предаде Associated Press.

За разрушения се съобщава в шест района на Киев, заяви ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко. По думите му Русия е атакувала столицата с балистични ракети и дронове, като са пострадали жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

В Дарницки район частично е рухнал многоетажен жилищен блок, като сградата на практика е разполовена. Под развалините има затрупани хора, а най-малко десет души вече са извадени, съобщиха украинските спасителни служби.

На място работят спасителни екипи, които издирват оцелели сред тлеещите отломки.

В Днепърски район дрон е паднал върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Пострадала е и още една сграда в същия район.

Взривове са отеквали в цялата столица в ранните часове на деня.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която, по думите на президента Володимир Зеленски, са били убити шестима души.

Зеленски заяви, че при атаката са били изстреляни най-малко 800 дрона. По думите му нападението е продължило с часове и е имало за цел да причини възможно най-голяма "болка и страдание".

