Задържаха 20-годишен за домашно насилие над 28-годишната си половинка

20-годишен мъж от Лом е задържан за домашно насилие над 28-годишна жена, с която живеел на семейни начала. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за семеен скандал в село Ковачица, община Лом, е подаден вчера около 14:40 часа в Районното управление на МВР в Лом. Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът е нанесъл удари с ръка по главата и лицето на жената.

Той е задържан по Закона за защита от домашно насилие, а за случая е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона са образувани 16 досъдебни производства по Закона за защита от домашно насилие. Девет от тях са за нанесени телесни повреди, четири - за закана за убийство, а две - за неизпълнение на съдебна заповед за защита.

През миналата година в Монтанско са образувани 56 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. В 30 от случаите става дума за нанесени телесни повреди, 15 са за закани, седем - за неизпълнение на заповеди за защита, а едно - за повторно неизпълнение на такава заповед.

От полицейската дирекция уточниха, че е регистриран и един случай на насилствено лишаване от свобода.