Инфлуенсър с милиони последователи загина след опит да избяга от полицията

Тексаският инфлуенсър Конър Майкъл Мърфи е загинал, след като се е удавил в Тайланд. Според местни медии, преди това той се държал неадекватно и скочил в езеро, опитвайки се да избяга от полицията.

32-годишният Мърфи, който има 2,36 милиона абонати в YouTube, е бил изваден от езеро във вторник край наетия от него дом в провинция Самут Пракан, на около 26 км южно от Банкок, съобщава Bangkok Post.

По информация на изданието, самопровъзгласилият се за "гига чад" - интернет термин, използван за мъж, представян като върховен пример за доминираща мъжественост и увереност - предизвикал тревога с необичайното си поведение. Той влязъл в спор с охранител в жилищния комплекс.

Мускулестият създател на съдържание се опитал да спре преминаващ автомобил и да поиска превоз, но охранителят предупредил шофьора да не го качва. След това Мърфи започнал да крещи срещу охранителя и да се търкаля по земята. Когато на мястото пристигнали полицаи, той избягал.

По данни на местните медии инфлуенсърът скочил в езеро с дълбочина около 10 метра, след което изчезнал под водата. Водолази претърсвали езерото около 30 минути, преди да открият тялото му на приблизително 20 метра от брега. Разследващите не са открили следи от насилие и смятат, че причината за смъртта е удавяне.

22-годишната приятелка на Мърфи разказала, че няма представа какво е предизвикало избухването му. Тя обаче твърди, че по-рано той бил разпръснал боя из къщата, докато тя спяла. Според ThaiRath мебели и декоративни елементи в имота са били повредени.

Мърфи бил наемател на къщата от около два месеца.

Последното му видео в YouTube е публикувано шест дни преди смъртта му, като в него твърди, че "поглъща духа на Илон" - очевидна препратка към Илон Мъск. Преди това той качил видео, озаглавено "Един ден от looksmaxxing живота на "Мандибълиъс Зигомидъс" ("A Day in the Looksmaxxing Life of Mandibleus Zygomidus"), което е събрало малко под 120 000 гледания. Само преди месец инфлуенсърът публикувал видео, което днес изглежда зловещо, защото в него се е наслаждавал на гледката от наетия дом с изглед към езерото.

Според публикациите посолството на САЩ в Тайланд вече е уведомено за смъртта му, пише New York Post.