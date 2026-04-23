Син преби баща си със стол в Павликени, арестуваха го

Насилието е станало в Павликени

23.04.2026 | 11:08 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на полицейското управление в Павликени задържаха 32-годишен мъж, нанесъл побой на 62-годишния си баща, съобщиха от МВР във Велико Търново. 

Сигнал за случая е получен снощи около 23:00 ч. 

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че малко по-рано същата вечер между тъжителя и сина му е възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което по-възрастният мъж е ударен със стол в областта на главата. 

След намесата на полицията синът е задържан за срок до 24 часа и по случая е започнато досъдебно производство.

