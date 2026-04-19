Задържаха двама за домашно насилие в Разградско

През последното денонощие в Разградско са регистрирани два случая на домашно насилие, а предполагаемите извършители са задържани, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Какви са случаите?

Единият от тях е 26-годишен мъж от заветското село Острово. Сигналът е подаден от 47-годишна жена - майка на съпругата му. По думите ѝ мъжът е отправял закани за убийство към нея и 23-годишната ѝ дъщеря в дома им в село Брестовене. Той е отведен в сградата на Районното управление в Кубрат, а по случая се извършва проверка.

Полицейски екип е реагирал и на сигнал за семеен скандал в Разград. Около 2:10 часа в събота в апартамент в ж.к. "Орел" е възникнал конфликт между 21-годишен мъж и родителите му. По информация на полицията младежът е взел нож и е започнал да го размахва към 49-годишната си майка и 48-годишния си баща, като е отправял и заплахи за убийство. Пристигналите на място полицейски служители са го задържали в Районното управление в Разград. По случая също е започната проверка.

Над 15% ръст на случаите

Полицейската статистика отчита ръст от 15,57 процента на престъпленията, извършени в условията на домашно насилие през 2025 г. спрямо 2024 г.

По данни на Областната дирекция на МВР в Разград над 60 процента от сигналите за домашно насилие в региона идват от малките населени места.