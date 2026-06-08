НАП започва проверка на шофьорите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"

Националната агенция за приходите (НАП) започва предварителна проверка на шофьорите на колите от тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе", съобщиха за bTV от агенцията. От НАП обясниха, че ще проверят имуществото и доходите им.

Четирима души загинаха при катастрофата. По време на гонка една от колите се вряза в автобус на градския транспорт, а другата се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка.

Стана ясно, че двамата водачи на леките автомобили са се движили с над 150 км/ч. Те са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва разследване на страните, които издават книжки с облекчен режим.

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Шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе" са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаването им. Шофьорите от катастрофата в София имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя.

Става въпрос за дребни нарушения – превишена скорост, но не в големи стойности, както и за други нарушения, свързани с неизрядни документи и неизрядни управлявани моторни превозни средства.

Към момента те са задържани за 72 часа. На двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие и за пътно хулиганство, уточниха от Софийската градска прокуратура за bTV.

Президентът Румен Радев разпореди на МВР никаква милост и драконовски мерки на пътя за джигитите.

Васил Филипов и Траян Филипов са шофирали колите, които предизвикаха тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Резултатът от тяхната гонка със 150 км/ч - кола, забита в рейс на градския транспорт, и четири жертви. Двама индийци от автобуса и двама, пътували в колите.Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калашниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо Калашника от Ботунец.