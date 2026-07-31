Петима задържани за притежание и разпространение на наркотици

Варненски полицаи задържаха петима мъже за притежание и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Варна, съобщава БНТ.

На 28 юли са задържани трима мъже на 28, 35 и 57 години, заловени в момент на сделка с наркотични вещества.

При последвало претърсване в имот, обитаван от един от задържаните, който е осъждан както в България, така и в чужбина, служителите на реда са открили електронна везна със следи от тетрахидроканабинол, марихуана в различни разфасовки, подготвена за разпространение, както и шишета със синтетичен канабиноид.

Ден по-късно за притежание на наркотици са задържани още двама мъже на 36 и 32 години. По-младият е криминално проявен и осъждан. От него са иззети 11,33 грама метамфетамин. Случаят е докладван на Окръжната прокуратура. На задържаните са повдигнати обвинения.