Консултант по проект на ЕС отива на съд за измама за 100 000 евро

Консултант по европейски проект, свързан с дентални грижи, отива на съд за измама. От Европейската прокуратура съобщиха, че са внесли обвинителен акт в Софийския градски съд за измама за близо 100 000 евро.

До нея се стигнало, след като с консултанта се свързал зъболекар, който искал да открие практика в малък град в Бургаска област. Докторът наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от ЕС за проекта, включително за купуване на медицинско оборудване. Зъболекарят предоставил на консултанта и данни за контакт с доставчик на медицинско оборудване, който впоследствие подал оферта.

Заявлението за финансиране обаче изисквало подаване на три оферти и според разследващите консултантът подготвил заявлението, като използвал една фалшифицирана оферта, без знанието на лекаря.

Без да знае, че в документацията е включена невярна информация, лекарят подал проектното предложение до властите.

Проектът изисквал финансиране от 97 000 евро, от които 90% са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% от национално съфинансиране. Парите не били изплатени, тъй като българската разплащателна агенция за селскостопанските фондове на ЕС установила, че една от офертите в заявлението е фалшифицирана.

Ако консултантът бъде признат за виновен, може да получи наказание от 1 до 6 години затвор и глоба между 1000 и 5000 евро.