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Полицията залови 1 кг марихуана в багажника на мъж от Бургас

Мъжът е задържан за 24 часа

06.08.2026 | 10:42 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 25 години от Бургас е задържан, след като в автомобила му са открити пликове с марихуана, съобщиха от полицията.

На 5 август около 22:30 часа служители на сектор "Пътна полиция" спрели за проверка лек автомобил в района на КПП-1. Колата е управлявана от 25-годишния мъж. 

В багажника са намерени и иззети два вакуумирани плика със суха зелена тревна маса /марихуана/ с общо тегло от един килограм.

Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

 

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