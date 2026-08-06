Полицията залови 1 кг марихуана в багажника на мъж от Бургас

Мъж на 25 години от Бургас е задържан, след като в автомобила му са открити пликове с марихуана, съобщиха от полицията.
На 5 август около 22:30 часа служители на сектор "Пътна полиция" спрели за проверка лек автомобил в района на КПП-1. Колата е управлявана от 25-годишния мъж.
В багажника са намерени и иззети два вакуумирани плика със суха зелена тревна маса /марихуана/ с общо тегло от един килограм.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
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