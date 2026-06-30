Мъж преби съпругата си след скандал в Шумен

61-годишен мъж е задържан след сигнал за домашно насилие в Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от 61-годишна жена от града. Пред полицията тя разказала, че малко преди 9:00 часа на 29 юни между нея и съпруга ѝ възникнал скандал, след който мъжът ѝ нанесъл побой.

Извършителят е установен, разпитан и задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчита 18% ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година - 81 спрямо 66 за 2024 г., пише БТА.