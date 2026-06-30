BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 48

Мъж преби съпругата си след скандал в Шумен

61-годишният мъж е задържан за 24 часа

30.06.2026 | 11:41 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

61-годишен мъж е задържан след сигнал за домашно насилие в Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от 61-годишна жена от града. Пред полицията тя разказала, че малко преди 9:00 часа на 29 юни между нея и съпруга ѝ възникнал скандал, след който мъжът ѝ нанесъл побой.

Извършителят е установен, разпитан и задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Свързани статии

На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчита 18% ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година - 81 спрямо 66 за 2024 г., пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

домашно насилие полиция мъж
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem