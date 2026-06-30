Кабо Верде пише история на Мондиала, но капитанът се озова в центъра на секс скандал

Капитанът на една от приказните истории на световното първенство - Кабо Верде, 36-годишният Райън Мендеш, е обвинен в изнасилване от бразилка, наета за преводачка на отбора по време на пътуване до Нова Зеландия за мач през март, съобщи Globo. Футболистът, който досега е играл и в трите мача на африканската островна държава на Мондиала, според твърденията е влязъл в хотелската ѝ стая и я е душил.

Жената, чието име не се разкрива, твърди, че се е обърнала към поне трима представители на футболните власти на Кабо Верде, но не е получила реакция, пишат бразилски медии.

Разследване в Нова Зеландия

Случаят вече се разследва от полицията в Нова Зеландия. Властите са събрали записи от охранителните камери в хотел в Окланд и очакват резултатите от съдебно-медицинска експертиза, преди да решат дали срещу Мендеш ще бъдат повдигнати обвинения.

За предполагаемото сексуално посегателство беше съобщено от новозеландски медии още миналия месец, но тогава името на футболиста не беше разкрито. Посочено беше единствено, че става дума за играч от националния отбор на Кабо Верде.

Какво твърди преводачката?

В показанията си жената посочва, че е била наета от футболния отбор на Кабо Верде за мачовете му от FIFA Series в Нова Зеландия.

След първия двубой срещу Чили тя била поканена на среща в една от хотелските стаи, резервирани за националния тим. Когато разбрала, че не е нужна за превод и че става дума по-скоро за социално събиране, тя се върнала в стаята си. Малко след това чула почукване на вратата. Когато отворила, Мендеш според твърденията ѝ нахлул насила в стаята, душил я, удрял я и я хапал, преди да я изнасили, става ясно от показанията ѝ пред новозеландската полиция.

Жената е предоставила на полицията снимки на наранявания по устата, врата, крака и тялото си.

Мълчание от Мендеш, реакция от FIFA

Райън Мендеш, чийто отбор на Кабо Верде влезе в историята като най-малката държава, достигнала елиминационната фаза на световно първенство, все още не е отговорил на обвиненията.

Часове след като твърденията бяха публикувани в неделя, световната футболна централа FIFA излезе с позиция. От организацията заявиха, че са в контакт с властите в Нова Зеландия и приемат "изключително сериозно" всякакви обвинения в неправомерно поведение, съобщават бразилски медии. В същото време посочиха, че не може да коментира конкретните обвинения или да потвърди дали се водят разследвания, пише New York Post.