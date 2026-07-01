Мъж от Крушето седна зад волана с 1,75 промила

Полицията задържа 56-годишен мъж от горнооряховското село Крушето, след като проверка показала, че е шофирал след употреба на алкохол. За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) във Велико Търново.

Мъжът бил спрян вчера от служители на Районното управление в Горна Оряховица, докато управлявал лек автомобил в селото. Направеният тест с техническо средство отчел 1,75 промила алкохол.

Водачът е дал и кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувана преписка.

Случаят идва ден след друг подобен инцидент в областта. В Свищов беше задържана 41-годишна жена, засечена зад волана с 2,17 промила алкохол, пише БТА.