Рекордни 440 кг райски газ иззеха при акция в Созопол

Рекордно количество райски газ - 440 кг - е иззето при специализирана полицейска операция на служители от Районното управление в Созопол. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Бургас Цветелина Рандева.

По думите ѝ това е най-голямото количество райски газ, установявано досега при полицейска акция на територията на област Бургас.

Случаят е пореден в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на райски газ по Южното Черноморие през летния сезон.

БТА припомня, че на 27 юни при полицейска акция в Созопол служители на ОД на МВР - Бургас иззеха 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин. Проверката беше извършена след полунощ в района на нощен клуб, където беше задържан 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. По данни на полицията стойността на иззетите флакони и балони е около 15 000 евро, а откритият кокаин е оценен на близо 3200 евро.

На 1 юли специализирани полицейски действия по Южното Черноморие доведоха до задържането на десет души за престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно разпространение на райски газ. Образувани бяха девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни.

В хода на операцията в курорта Слънчев бряг бяха установени лица, държащи марихуана, метамфетамин и райски газ, както и двама мъже, за които има данни, че са разпространявали райски газ. При единия са открити осем флакона и балони, а в автомобила на другия - седем кашона с флакони с различна вместимост.

На територията на община Созопол полицаите образуваха една преписка за държане на наркотични вещества и две преписки за незаконно държане на райски газ. При отделни проверки бяха иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона.

В единия случай е задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, а при другия в автомобил са открити 25 флакона с райски газ. Според данните на полицията същият водач е бил проверен няколко дни по-рано в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони.

От ОД на МВР - Бургас подчертават, че специализираните проверки срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни комплекси по Южното Черноморие. Действията ще се извършват както по предварително събрана информация, така и при внезапни проверки.