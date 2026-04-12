В Германия влезе в сила забраната за продажба на райски газ

Лицата под 18-годишна възраст в Германия вече не могат да притежават или да купуват азотен оксид, съобщи ДПА.

Известно още като "райски газ", веществото все по-често се разпространява в Германия като наркотик за купони.

Днес влезе в сила нов закон, който забранява закупуването и притежаването на азотен оксид от непълнолетни, а онлайн продажбите и покупките от автомати за самообслужване са забранени като цяло, предаде БТА.

Консумацията на азотен оксид е свързана с високи рискове за здравето, особено за лицата под 18 години. Те варират от загуба на съзнание до трайни увреждания на нервната система. Потребителите вдишват веществото, което се използва и в медицината като лек анестетик, срещу тревожност и болка, с помощта на балони.

Строги нови правила важат вече и за химикалите гама-бутиролактон (GBL) и 1,4-бутандиол (BDO). Те са известни като предизвикващи "нокаут" капки и могат да се добавят към напитки като наркотици, използвани при изнасилване.

Полицейският синдикат приветства новия закон, като заяви, че употребата на "райски газ" "е нараснала рязко, особено на партита, отчасти защото е бил достъпен без регулиране".

В същото време синдикатът заяви, че е необходима национална кампания за осведомяване на обществеността.

Законът беше одобрен от горната камара на парламента, Бундесратът, през декември. Той вече беше приет от Бундестага.