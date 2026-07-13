Задържаха 23-годишен с 2,75 промила посред бял ден

23-годишен мъж от Габрово е задържан, след като бил установен да шофира в Троян с 2,75 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Водачът бил спрян за проверка в квартал "Ливадето". Направеният тест с техническо средство отчел 2,75 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е дал и кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а в Районното управление на МВР в Троян е образувано бързо производство.

Това е вторият подобен случай в Троянско за по-малко от месец. На 22 юни полицията съобщи за друг водач, заловен да шофира по пътя между селата Дълбок дол и Добродан с 2,69 промила алкохол, отчетени с техническо средство, пише БТА.