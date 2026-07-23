Мъж, издирван с червен бюлетин на Интерпол, е задържан в с. Опан

Криминалисти от Главна дирекция “Национална полиция“ задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол-Манчестър, с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография, извършени на територията на Обединеното кралство.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция, осъществена от служители на сектор “Издирване“ при Главна дирекция “Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР-Стара Загора.

След множество оперативно-издирвателни действия е установено, че издирваният се укрива в землището на село Опан, област Стара Загора, където има и адресна регистрация. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа, пише БТА.

За случая своевременно са уведомени дирекция “Международно оперативно сътрудничество“ в МВР и Окръжната прокуратурата в Стара Загора.

Предстои предприемането на последващите действия по процедурата по екстрадиция на лицето съгласно действащото законодателство.