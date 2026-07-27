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Двама загинаха и петима са ранени при стрелба в Сиатъл

Сред пострадалите е 2-годишно дете

27.07.2026 | 07:10 ч. 0
Двама загинаха и петима са ранени при стрелба в Сиатъл

Най-малко двама души загинаха, а други пет, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба по време на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии, предава Ройтерс.

Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души.

„Моля, избягвайте района“, съобщи полицията в Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провеждаше кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва стрелба. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“

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