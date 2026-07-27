Идиотско: Шофьор фучи с 226 км/ч и се хвали във фейсбук

Шофьор превърна магистрала „Тракия“ в състезателна писта и сам публикува доказателството - скоростомерът на автомобила преминава границата от 226 км/ч.

Кадрите от видеото са разпространени в социалните мрежи и според първоначалната информация са били заснети сутринта на 26 юли, пише Флагман. Не се посочват точният участък от магистралата, посоката на движение и самоличността на човека зад волана.

От видеото се вижда как автомобилът се движи с изключително висока скорост по път, използван от семейства, автобуси, камиони и хиляди туристи, пътуващи към Черноморието в разгара на летния сезон.

Максималната разрешена скорост за лек автомобил по българските автомагистрали е 140 км/ч.

При скорост от 226 км/ч автомобилът изминава приблизително 61 метра за секунда

Това означава много по-дълъг спирачен път и значително по-тежки последствия при удар.

Всяко престрояване на друг водач, внезапно препятствие, спукана гума или кратка загуба на концентрация може да направи катастрофата практически неизбежна. Шофьорите отпред също трудно могат да преценят, че приближаващият в огледалото автомобил се движи с над 200 км/ч.

Случаят идва след поредица от тежки инциденти на АМ „Тракия“. На 24 юни катастрофа взе три жертви, а на 10 юли нов удар между тежкотоварен автомобил и коли завърши със загинал човек.