Пожари в Гърция: евакуация в Солун, мъж загина във Волос

Горски пожар в солунското предградие Пилея доведе до частична евакуация, а при друг инцидент в град Волос 65-годишен мъж загина в дома си. Това съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Огънят край Солун е избухнал в събота следобед в район с ниска растителност. Властите са изпратили две предупредителни съобщения през системата за спешни случаи 112 с призив към жителите да се евакуират от застрашените зони.

В гасенето участват 27 пожарникари с 12 автомобила, подпомогнати от доброволци, два самолета и четири хеликоптера. Това е поредният инцидент в района, след като по-рано този месец избухна друг пожар в цех край града, а огън в индустриална зона доведе до токсичен облак.

При отделен случай в град Волос, пожар е избухнал в еднофамилна къща малко преди 1:00 ч. през нощта. След овладяването на пламъците екипите са открили тялото на 65-годишен мъж, който по първоначални данни е живеел сам.

В операцията са се включили 14 пожарникари, полиция и спешна помощ. Предстои съдебномедицинска експертиза да установи точната причина за смъртта. Противопожарната служба във Волос разследва причините за възникването на огъня.

Летните пожари са сериозен проблем в Гърция, като често налагат евакуации, подобно на случай с три огнища на остров Крит по-рано през юли. В края на юни властите съобщиха за над 80 пожара в рамките на два дни.