Двама убити и петима ранени при стрелба в Сиатъл

Най-малко двама души загинаха, а други пет, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба по време на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии, предава Ройтерс.

Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души.

„Моля, избягвайте района“, съобщи полицията в Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провеждаше кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва стрелба. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“