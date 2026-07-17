Радев отговаря за пистолета от Ердоган

Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя.

Поводът за запитването е информация, според която британският премиер е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, предаде БНР.

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на "Вазовските машиностроителни заводи" в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители.

Министърът на културата Велислав Минеков ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд "Култура" по проекта "Да бъдем себе си" и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата.

В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите.

Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала "Хемус", реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала "Тракия".