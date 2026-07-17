Радев не желае да изведе револвера от Ердоган от употреба, дарява го на Музея на МВР

След посещението си в Анкара за срещата на върха на НАТО Румен Радев, както и останалите лидери, получи като подарък от Ердоган персонализиран револвер с името му, изписано върху корпуса.

До момента не беше ясно точно какво се е случило с оръжието. Други европейски лидери заявиха, че са оставили своите подаръци в Анкара, за да бъдат извадени от употреба, преди да ги внесат в ЕС.

Днес, по време на парламентарния контрол, Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС попита премиера: "В Анкара сте получили подарък турски револвери, как законно е внесено оръжието?"

Ето какво му отговори Радев:

"На срещата на върха на НАТО на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци - прекрасен револвер с гравирано име на цевта; бяха издадени съответните разрешителни за внос на оръжието. Този пистолет не попада в обхвата на имуществото, коте подлежи на деклариране, но съгласно Етичния кодекс за публичните лица в изпълнителната власт, такива подаръци следва да са собственост на съответното ведомство - Министерския съвет, но се оказа, че за да бъде съхраняван в склада на МС, трябва оръжието да бъде сведено до негодност, а тъй като е към мен, с моето име върху него, моето желание бе да не се нарушава неговата автентичност. Може да бъде изложен единствено в Музея на МВР, така че той е предоставен безвъзмездно на музея."

Това бе и единственият въпрос към министър-председателя.

Когато лидерите на НАТО отвориха подаръчните си кутии от турския президент и откриха револвер .357 Magnum, някои се паникьосаха, а други се засмяха

Ала подаряването на разкошни, персонализирани огнестрелни оръжия на държавните глави е традиция, стара колкото Самюъл Колт - и толкова скорошна, колкото чешкият пистолет, подарен на Тръмп през 2019 г.

Когато лидерите на НАТО напуснаха двудневната среща на върха в Анкара с прощалния подарък, повечето от тях не си направиха труда да погледнат в подаръчните торбички, които носеха.

Всъщност едва когато британският премиер Киър Стармър и шепа други правителствени ръководители за първи път отвориха разкошните дървени кутии, получени от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, те осъзнаха, че в черния, облицован с филц бордо сандък се намира револвер .357 Magnum, носен от хора като Мръсния Хари - или по-скоро неговият турски еквивалент.

Откритието предизвика паника сред някои, най-вече сред белгийския премиер Барт Де Вевер, чийто екип направи снимка на кутията в хартиена подаръчна чанта на пистата на летището в Брюксел, след като откри внимателно персонализираното оръжие едва след като се прибра у дома.

Екипите за сигурност на делегациите бяха допълнително разтревожени от факта, че кутията съдържаше и шест бойни патрона, което хвърли държавните глави в недоумение как най-добре да боравят с огнестрелното оръжие.

Други, като канадския премиер Марк Карни, се развеселиха. Той се пошегува, че подаръкът му от кленов сироп "някак си не е достоен" за лъскавия, мощен пистолет.

Но колкото и необичайно да изглежда, подаряването на държавен глава на истинско, гравирано огнестрелно оръжие като знак на добра воля - или като реклама - е един от най-старите обичаи в дипломацията и производството на оръжие, толкова често срещан на Запад, колкото и другаде по света.

Реджеп има пистолет

Историята се разрази в социалните медии, рисувайки картина на непредсказуем силен мъж, който прави "необичаен" или дори леко заплашителен подарък на съюзници, които правят нещата по различен начин. Gümüşay .357 Magnum, който Ердоган подари на своите съюзници от НАТО, е шестзаряден револвер, първоначално разработен през 90-те години на миналия век от вече затворен производител в Гюмюшхане, като останалите налични патрони по-късно са взети в инвентара на държавния производител на оръжие MKE.

Всеки пистолет, гравиран с името на получателя и опакован в кутия с турското знаме и емблемата на НАТО, служи и като маркетингова цел: Турция се превърна в третия по големина износител на стрелково оръжие в света през последните години и иска нейната индустрия да се развива още повече. Турските медии съобщиха, че Ердоган в Анкара е съчетал револвера с втори подарък: подписано копие на собствената си англоезична биография "Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция", плюс лично писмо и писалка.

Дирекцията по комуникациите на турското президентство оттогава потвърди, че подаръкът е извършен, но засега не е предоставила допълнителни обяснения.

Колт го направи пръв

Подаряването на огнестрелни оръжия на приятели и съюзници е индустриална версия на обичая за подаряване на церемониални мечове, често срещан сред европейските аристокрации. Френските крале са издавали церемониални мечове с надпис "Ex Dono Regis" ("дадени от краля") като бойни почести, включително на съюзнически чуждестранни офицери по време на Американската война за независимост.

През 50-те години на XIX век, когато Самюъл Колт пътува из Европа и Османската империя, той лично подарява на османския султан Абдулмеджид I револвер с инкрустация от злато и гравиране по поръчка.

След като Колт нарочно споменава на султана, че руснаците вече купуват пистолетите му, Абдулмеджид поръчва пет хиляди.

Колт използва същия подход към руснаците месеци по-рано, като подарява на цар Николай I револвери с инкрустация от злато и патриотични американски мотиви в края на 1854 г., в разгара на Кримската война. Показателно е, че американските производители на оръжие са снабдявали и двете страни в този конфликт.

Съперникът на Колт, Оливър Уинчестър, прави същото, но у дома. Той поръча гравирана пушка "Хенри" със златен държач и я подари лично на президента на САЩ Ейбрахам Линкълн, в явен опит да спечели благоволението на администрацията за договори за пушки по време на войната.

Десетилетия по-късно бъдещият президент Теодор Рузвелт любител на оръжията и личен колекционер - подари позлатен Уинчестър Модел 1895 на Леонард Ууд, военен губернатор на САЩ в Куба, с гравирана дата и собственото му име.

През годините действащи президенти на САЩ и други длъжностни лица са получавали огнестрелни оръжия като подаръци от граждани, ветерани, групи и производители.

През 1870 г. Юлисис С. Грант получава подарък револвер Smith & Wesson Model No. 1½, докато Гроувър Кливланд получава необичайна пушка Colt 8-калибър, изработена по поръчка и инкрустирана със злато с името му на спусъка. Джон Ф. Кенеди пък получава подарък револвер Colt Single Action Army, гравиран с президентския печат и "JFK", чиито сериен номер е "PT109" на името на патрулния му кораб от Втората световна война.

Хари Труман получава няколко уникални огнестрелни оръжия по време на президентството си, включително богато украсен револвер Colt 1911 и офицерски модел .22, подарени му от самия тогавашен президент на производствената компания. След като встъпва в длъжност, самият Рузвелт получава фино гравирана двойна пушка .450-500 от вносителя на оръжие Фредерик Адолф, очевидно подарена в опит да се генерира публичност за бизнеса с огнестрелни оръжия на Адолф.

Пушки за Айзенхауер

Практиката не изчезва с времето. През 1959 г. Никита Хрушчов пристига във Вашингтон по време на първото посещение на комунистически съветски премиер на американска земя и лично избира чифт сложно гравирани пушки като подаръци за президента Дуайт Айзенхауер и министъра на отбраната Нийл Макелрой.

Пушката, изработена в оръжейния завод в Ижевск и носеща ръчно издълбани ловни сцени в злато и сребро, преминава през митницата без инциденти - в разгара на Студената война.

А съвсем наскоро, през 2019 г., чешкият премиер Андрей Бабиш достави на американския президент Доналд Тръмп позлатен пистолет CZ 75 с ограничена серия, гравиран с годината му на раждане.

"Горди сме, че нашият продукт беше избран за държавен подарък на Чехия за президента на САЩ", публикува производителят Česká zbrojovka в Instagram веднага след срещата на двамата държавни глави.

Понякога подаръци от този вид предизвикват инцидент: през декември 2022 г. началникът на полицията на Полша Ярослав Шимчик донесе от Украйна противотанков гранатомет, който беше получил като подарък. Устройството експлодира в кабинета му, ранявайки го леко и причинявайки значителни щети на полицейското управление във Варшава.

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Традицията за подаряване на мечове остава много жива и днес: през март 2025 г. крал Чарлз III подарява меч, носещ кралския му шифрофон, на канадския служител на Черния жезъл в Бъкингамския дворец, като символ на канадския суверенитет на фона на заплахите за анексиране от Тръмп.

"Ще подарим още"

Председателят на Европейската комисия Урсула он дер Лайен "изрази благодарността си" на Ердоган за подаръка, каза нейният говорител, добавяйки, че той ще бъде изваден от експлоатация и дарен на военен музей.

От офиса на премиера на Люксембург Люк Фриден заявиха, че револверът ще бъде съхраняван с всички други "дипломатически подаръци", но първо ще бъде направен "необратимо неизползваем".

Револверът, подарен на полския президент Карол Навроцки, също пристигна благополучно, но с необходимите предпазни мерки и предишен инцидент, който все още е пресен в съзнанието на всички.

"Сигурно е, че никой няма да стреля с него", каза помощник на Навроцки пред местна радиостанция.

Хърватският президент Зоран Миланович подигравателно коментира в петък как Ердоган "ни е подхвърлил pew-pews" на срещата на върха.

"Аз стрелям с различно оръжие", похвали се той.

Италианският премиер Джорджа Мелони не коментира подаръка. Правителствени източници в Рим съобщиха на италианската преса, че оръжието е било предадено в Анкара на "персонал, упълномощен да борави с оръжия" и че ще бъде регистрирано и съхранявано в Палацо Киджи, следвайки "общи процедури за всички подаръци, получени от премиера".

Шевки Ясин Сонер, турски ентусиаст на оръжията, който управлява популярен YouTube канал за еърсофт, каза пред местните медии, че това е "всъщност обичай, древна турска традиция", отбелязват от Euronews.

"Този ​​пистолет тип револвер, когато го погледнете като цяло, е пистолет, който показва качеството на лидерството. Поглеждайки назад, това е един от емблематичните пистолети, използвани от много бивши лидери и от фигури от типа лидери във филмите", обясни той. "Трябва също да се подчертае, че тези пистолети, дадени на лидерите, са произведени изцяло в Турция.. Горди сме и щастливи от името на нашата страна, ако Бог е дал, ще подарим още."