Сгащиха 29-годишен с комбо от нарушения: Пиян, без книжка и с чужди номера

Неправоспособен шофьор с 1,56 промила алкохол зад волана и с чужди регистрационни табели е заловен при полицейска проверка в шуменското село Друмево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 23:30 часа на 18 юли екип на "Пътна полиция", който извършвал проверки в малките населени места, спрял за проверка лек автомобил "Фиат Крома" с варненска регистрация.

Зад волана бил 29-годишен местен жител, който не представил свидетелство за управление. При справка полицаите установили, че мъжът е неправоспособен, а автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго превозно средство.

Пробата с дрегер отчела 1,56 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая е образувано бързо производство, пише БТА.

През първите шест месеца на годината в Шуменска област са регистрирани 322 пътнотранспортни произшествия при 313 за същия период на 2025 г. В същото време от Областната дирекция на МВР отчитат спад на тежките катастрофи и на броя на пострадалите през юни.