Новини Днес | 52

Лазерно студио в Казанлък, замесено в порно скандала: Преустановихме дейността си

В момента подготвяме официален сигнал до компетентните органи, пишат от мястото

04.02.2026 | 12:30 ч. Обновена: 04.02.2026 | 12:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Лазерното студио в Казанлък, което също бе замесено в скандала с порно клиповете, който се разпали в Бургас, е преустановило работа. Това става ясно от публикация във Facebook.

"Благодаря на всички, които взехте отношение по темата и ми писахте. Установихме наличие на публикувани видеоматериали, за които се твърди, че са заснети в наш обект в гр. Казанлък, доколкото става ясно на една дата през 2023г.

Незабавно предприемам действия, като временно преустановихме дейността на въпросното студио до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

В момента подготвяме официален сигнал до компетентните органи, включително прокуратурата, с цел ограничаване и спиране на достъпа до сайтовете, в които се разпространяват тези материали. За съжаление, не разполагаме с техническа възможност да премахнем вече публикуваното съдържание, но ще съдействаме изцяло за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение.

По първоначална информация става въпрос за организирана международна мрежа за нерегламентирано разпространение на порнографско съдържание, като едно от нашите студиа е било засегнато без знанието и съгласието на компанията.

Подхождаме към ситуацията с максимална отговорност и ще информираме своевременно за всяко развитие по случая.

Благодарим за разбирането и доверието", пише в публикацията.

Лазерно студио порно клипове Казанлък скандал
