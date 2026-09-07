Ким Чен-ун включва нов разрушител в ядрената система на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че най-новият разрушител на страната ще бъде включен в системата за ядрен ответен удар и ще може да нанася "унищожителни ответни удари", предаде Reuters, позовавайки се на държавната агенция KCNA.

На церемония по въвеждането на кораба в състава на военноморските сили в източния пристанищен град Вонсан Ким посочи, че разполагането му в морето източно от Корейския полуостров изпраща ясен сигнал към противниците на Северна Корея.

"Дойде времето да упражняваме суверенитета си в морето и под водата", заяви той.

Новият разрушител "Кан Гон" е с водоизместимост около 5000 тона и е вторият кораб от този клас, въведен в експлоатация. Около три месеца по-рано Северна Корея прие на въоръжение разрушителя "Чое Хьон" на западното си крайбрежие.

Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява военноморските си ядрени способности и стратегическите средства в ключови морски райони.

По думите му "Кан Гон" ще бъде част от държавната система за ядрен ответен удар.

Не е ясно дали корабът ще носи ядрени оръжия

KCNA не уточнява какви точно оръжейни системи ще бъдат разположени на разрушителя.

Посочва се обаче, че "Кан Гон" разполага със същите системи като "Чое Хьон".

В по-ранни публикации севернокорейската агенция съобщаваше, че разрушителите от този клас могат да бъдат въоръжени с различни ракети, част от които според анализатори потенциално могат да носят ядрени бойни глави.

Ким не даде конкретни подробности, но заяви, че след осем месеца ще бъде показан следващ етап от развитието на севернокорейските военноморски сили.

Северна Корея разширява военноморската си инфраструктура

Севернокорейският лидер съобщи още, че е започнало изграждането на нови военноморски бази по източното крайбрежие на страната.

Предвижда се създаването на нови военноморски подразделения и строителството на различни класове бойни кораби.

Развитието е част от по-широката програма на Пхенян за модернизация на въоръжените сили и разширяване на ядрените способности на страната, пише БТА.