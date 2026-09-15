Съдът остави в ареста непълнолетна, обвинена за убийството на Кузев в Пловдив

Едно от непълнолетните момичета, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, остава в ареста. Окръжният съд в града отказа да измени най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Престъплението бе извършено на 4 август 2026 г. Според обвинението момичето е участвало заедно с още седем непълнолетни лица в умишленото убийство на Георги Кузев. Прокуратурата твърди, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Като мотиви са посочени хулигански подбуди, както и подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Решението на Окръжния съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.

Въпреки че обвиняемата е непълнолетна, според прокуратурата тя е разбирала характера и значението на действията си и е могла да ръководи постъпките си. Окръжният съд приема, че към настоящия момент продължават да са налице достатъчно основания да се предполага съпричастността на момичето към престъплението, за което е обвинено. Според съдебния състав продължава да съществува и риск тя да извърши престъпление.

Това е сред мотивите, заради които искането за промяна на мярката ѝ за неотклонение е отхвърлено. Обвинението срещу момичето е за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода. Заради възрастта на обвиняемата съдът е дал указания на прокуратурата да бъде изготвена съдебна психолого-психиатрична експертиза. Такава трябва да бъде направена не само на нея, но и на всички останали непълнолетни обвиняеми по делото.