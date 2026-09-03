17-годишният обвиняем за убийството на Кузев остава в ареста

Апелативният съд в Пловдив потвърди задържането на младежа, който е един от осемте обвиняеми за смъртта на Георги Кузев. Магистратите приеха, че по делото са събрани достатъчно данни за участието му в жестокия побой. Преди заседанието близки, приятели на Георги и граждани се събраха пред Съдебната палата в Пловдив. Те настояха за справедлив процес и пълно изясняване на обстоятелствата около нападението.

Протест в памет на Кузев

С едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев започна протестът пред Съдебната палата. Месец след убийството близките му и други граждани поискаха разследването да установи всички участници в нападението и да гарантира справедлив процес.

“Момчето е малко, но там му е мястото. Няма основание да иска по-лека мярка“, заяви един от протестиращите.

Друг участник коментира необходимостта от по-сурови наказания. “Относно наказанията, понеже всички са малолетни и непълнолетни, трябва в момента да им дадат максималната присъда. А когато станат на 18 години, трябва да има нов процес и да ги съдят на доживотен затвор”.

Младежът остава зад решетките

В съдебната зала защитата на 17-годишния обвиняем поиска той да бъде освободен от ареста. Младежът е един от тримата, които първоначално са били разпитани като свидетели, но впоследствие са привлечени като обвиняеми.

Апелативните магистрати обаче потвърдиха задържането му. Според мотивите на съда събраните по делото видеозаписи и чатове подкрепят обоснованото предположение за участието му в побоя.

“Той също е участвал в побоя над пострадалия, продължил повече от 50 минути. Ритал е, снимал е действието си“, заяви прокурорът от Апелативната прокуратура в Пловдив Димитър Ангелов.

Съдът е приел, че няма опасност Християн да се укрие. Магистратите обаче са преценили, че съществува риск той да извърши друго престъпление.

Адвокатът му Георги Георгиев не се съгласи с решението. “Максималният срок е прекалено дълъг за непълнолетно лице. Той е дете, може да бъде превъзпитано и да се вземат мерки. Арестът не е мястото за това дете“, заяви защитникът, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Осем непълнолетни са обвиняеми

По делото обвиняемите остават осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. След като чу решението, че остава в ареста, Християн не успя да сдържи емоциите си и се разплака. Преди да бъде изведен от съдебната зала, 17-годишният младеж прегърна баща си.

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