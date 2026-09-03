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15-годишният за убийството на Кузев остава в ареста: Заплахи и разговори за самоубийство зад решетките

Адвокатът твърди, че първата група задържани заплашвала новите обвиняеми

03.09.2026 | 12:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Апелативният съд остави в ареста 15-годишното момче, което бе обвинено в края на август с още двама непълнолетни за участие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града на 4 август. 
Окръжният съд наложи и на тримата мярка „задържане под стража“. Съдът заседава при закрити врата. Решението е окончателно.

Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано през август съдът беше взел мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Според прокурор Димитър Ангелов момчето е участвало в побоя, като е ритало жертвата и е снимало действията си.
"Той също е участвал в побоя, който е нанесен в продължение на над 50 минути на пострадалия. Ритал го е с кубинките, снимал е действията си", каза
Димитър Ангелов. По думите му 15-годишният обяснил, че е нанесъл малко удари в краката, но доказателствата говорили друго. Наблюдаващите
прокурори щели да решат дали да повдигнат обвинения на още участници, но за друго престъпление.

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Настояхме за мярка „под надзор на родител“, защото подзащитният ми не е навършил 16 години и смятаме, че е възможно превъзпитанието му, коментира адвокат Георги Георгиев. По думите му момчето е съдействало на разследването, като е дало пълни показания за разкриване на случая, и се разкайва за участието си в случилото се.

В килията на клиента ми постоянно се говори за самоубийство, притеснен е адвокатът на 15-годишното момче.

Първата група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив заплашвали новите трима младежи в ареста. Това заяви адвокатът на 15-годишното момче, част от арестуваните по-късно - Георги Георгиев. 

Георгиев апелира родителите да имат повече контакт с децата си, докато са в ареста.

По думите му съкилийниците на клиента му говорели за самоубийство зад решетките.

Адвокатът разказа, че единият от първите петима задържани е тартор на групата, която се саморазправяла с хора в различни ситуации. Той е бил близък с арестувания ръководител на сочения от разследването пловдивски клон на „Кръв и чест“. Непълнолетният давал команди кой какво да прави в деня на убийството.

Малолетното момче е искало да бъде в група и случайно попада в тази, каза Георгиев и допълни, че то не е участвало в сбирки на „Кръв и чест“.

Адвокатът на едното 17-годишно момче от новите трима обвинени също е обжалвал мярката, наложена от магистратите, но след изтичане на срока. Защитата е поискала да бъде възстановен срокът за обжалване поради летните отпуски, като предстои на 8 септември Окръжният съд да реши дали ще уважи искането. Третият от втората група обвинени не е обжалвал.

Преди началото на заседанието протестиращи пред съда настояха за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, отнасящ се до наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В подписката е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност.

Предлага се при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на дееца. Хората настояха и за справедлив процес и най-тежките присъди за убийството на Кузев.

Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август от група младежи, решили, че е педофил, защото си уговорил среща със 17-годишно момиче, което му казало, че е на 15.

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Тагове:

Кузев 15-годишнит остава ареста запахи самоубийство зад решетките
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