25-годишен задържан при опит за кражба на автомобил, носел и дрога

25-годишен мъж от Сандански е задържан при опит да отнеме автомобил, а при ареста у него са открити канабис и амфетамин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Случаят е от 1 септември. Около обяд в полицията е получен сигнал за водач, който шофира рисково в района на кръстовището между ул. "Свобода" и ж.к. "Спартак" в Сандански.

Пристигналите на място полицаи установили 25-годишния мъж в момент, когато правел опит да открадне паркиран "Фолксваген Голф".

При задържането му са открити около 17,88 грама канабис и около 62,60 грама амфетамин.

За случая е уведомена прокуратурата, а по отделните деяния са образувани досъдебни производства.

По-рано през лятото при друга акция в района на Сандански и Петрич полицията откри около 160 канабисови растения с общо тегло приблизително 71,54 килограма, пише БТА.