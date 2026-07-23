Експерт съветва как да защитим дома си от кражби през лятото

През летните месеци домовете по-често остават без надзор, докато собствениците им са на почивка. Затова експертът по ключова сигурност Илиян Царибродски съветва хората да обърнат специално внимание на заключващите системи и да се консултират със специалист.

Пред Bulgaria ON AIR той посочи, че технологиите в тази област са напреднали значително и през последните пет години случаите на отключване на жилища от крадци са намалели.

По думите му цената също може да бъде ориентир за качеството.

"Ако една ключалка струва над 65 евро, тя вече е от среден към висок клас", обясни Царибродски.

Допълнителната защита затруднява крадците

Експертът подчерта, че поставянето на допълнителна защита върху ключалката значително повишава сигурността на дома.

Според него крадците обикновено избягват действия, които вдигат шум. В жилищни сгради с близки съседи разпробиването и разбиването на врата трудно биха останали незабелязани.

Царибродски заяви още, че все още няма шперцове, с които да бъдат отключвани по-скъпите ключалки. Той отбеляза, че много хора отлагат инвестицията в качествено заключване, но подобна икономия може да им струва скъпо.

Старите ключалки и смарт системите крият рискове

При по-старите ключалки експертът препоръчва ключът да не се оставя от вътрешната страна, тъй като това може да улесни отключването отвън.

По думите му смарт заключването се използва по-често в офиси и административни сгради и не осигурява същата механична защита като традиционните ключалки.

Той предупреди и че чиповете за достъп в жилищни кооперации могат да бъдат копирани, включително чрез устройства, които прихващат сигнала им от разстояние.

Как да защитим прозорците и автомобилите?

За по-добра защита на прозорците Царибродски препоръчва поставянето на секюрити обков или вътрешни райбери на дограмата.

При автомобилите той съветва да се използват допълнителни имобилайзери, които могат да попречат на опити за манипулиране на колата с електронно устройство.