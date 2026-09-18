Шофьори за компенсацията от 50€: Всеки ден се вдигат горивата

Обещаните 50 евро месечна компенсация и премахването на акциза върху пропан-бутана може да облекчат част от потребителите на фона на поскъпването на горивата.

Минути след обявяването на мерките шофьори във Велико Търново коментираха дали очакват те реално да се отразят на разходите им.

Стефан Досев е шофьор от 48 години, а през последните години кара автомобил на газ. По думите му никога досега не му се е налагало да зарежда на толкова високи цени.

"На газ е, зареждам за 26 евро - 50 лева. Никога не съм зареждал на такава сума!", подчерта той.

Сред мерките за домакинствата правителството предвижда отпускането на "инфлационен чек" от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност.

"Аз не зная какви мерки могат да се вземат. Навремето нали даваха някаква компенсация, ама аз не разбрах как трябва да отида и да се моля на някого за пари", коментира Досев.

Други шофьори също посрещнаха мерките със скептицизъм.

"Те всеки ден се вдигат горивата. Сега ще ми даде примерно 20 цента или 30 - няма смисъл", заяви Васил Иванов.

"На бензин съм аз, много се качват цените, понеже моята кола гори доста. Според мен хората, които вече са на ток, по-добре се ориентират, понеже горивата много поскъпнаха", коментира Ахмед Мурад.

Икономист предупреди за обхвата на помощта

След като правителството обяви, че пакетът от мерки е на обща стойност над 300 млн. евро, икономистът доц. Щерьо Ножаров коментира в ефира на "България сутрин" възможните рискове при прилагането им.

"Тук ще бъдат подпомогнати около 500 000 автомобила от общ автомобилен парк, регистриран в КАТ - 3,3 млн. От тях 1,6 млн. са на дизел. А България, за съжаление, изостава и правителството не подпомага достатъчно електроавтомобилите, не стимулира покупката на електроавтомобили и хибриди, които общо са около 7% само от парка", посочи Ножаров.

Според икономиста най-ефективна сред предвидените мерки е подкрепата за обществения транспорт.

Голяма част от фирмите в сектора са в лошо финансово състояние и при липса на достатъчен контрол съществува риск средствата да бъдат използвани за покриване на текущи разходи или за погасяване на задължения.