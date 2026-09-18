Йотова за Поппандов: Летопис на съвременното родно кино, театър и телевизия

Президентът Илияна Йотова поздрави обичания български актьор Павел Поппандов по случай 80-тия му юбилей, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Творческият път на Павел Поппандов е летопис на съвременното родно кино, театър и телевизия. Благодарни сме за човешките образи, които създава, и за смеха, който подарява на България", заяви Йотова.

Президентът посрещна Павел Поппандов в сградата на президентската институция.

В поздравлението си към него държавният глава подчерта значението на превъплъщенията на Павел Поппандов в класически филмови заглавия като “Васко да Гама от село Рупча“ и “Оркестър без име”.

"Вие ни дарявате с герои с различни характери и съдби, но превъплъщенията Ви винаги носят нещо от онова особено усещане за българския човек, което талантът умее да разпознава и превръща в пословичен образ", добавя президентът.

Йотова отбелязва последователната и откровена гражданска позиция на Поппандов, която среща признанието на обществото и на младите му колеги в гилдията. “Преди година заявихте “Никога няма да затворя очи за лъжата“ и за пореден път доказахте смелостта си да споделяте своето мнение с честност и мъдрост”, заяви Йотова.