Подадоха сигнал до ВСС срещу брифинга за "Петрохан - Околчица“

В Инспектората на ВСС е постъпил сигнал за брифинга, даден от МВР и прокуратурата по разследването за случай "Петрохан - Околчица“, съобщи БНТ.

Сигналът е подаден на 15 септември - един ден след брифинга. Подателят не се споменава.

В сигнала се иска извършването на проверка дали прокуратурата е спазила закона при публичното разгласяване на материали от неприключило досъдебно производство по време на брифинга в Съдебната палата на 14.09.2026 г. и дали е съществувало валидно разрешение за разгласяването на конкретно изнесените сведения.

От Инспектората на ВСС не отговарят, че по повод постъпилия сигнал е образувана преписка, по която има предварително проучване, което има за цел да установи дали наблюдаващия прокурор е дал разрешение за огласяване на факти от разследването, какви и в какъв обем. Изпратено е и писмо до подателя на сигнала за отстраняване на нередности по него.

От Инспектората пишат още, че ако се установи нарушение на правилата за разгласяване на лични данни, то ще бъде извършена допълнителна проверка.