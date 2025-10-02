Как еврото и AI ще променят пазара на труда у нас

Какво ще се случи с българския пазар на труда в условията на въвеждането на еврото и навлизането на новите технологии? Ще донесе ли еврото по-високи заплати, повече инвестиции и нови работни места, или младите ще продължат да се сблъскват със затруднения при намирането на реализация? Какви са нуждите на поколенията „Z“ и „Алфа“, ролята на дуалното образование, HR мениджмънта и изкуствения интелект в новите работни модели?

Тези и още ключови въпроси ще бъдат във фокуса на специалното издание на Bulgaria ON AIR - „Бъдещето: Пазарът на труда и еврото“, което ще излъчи на 6 октомври от 19:15 часа в ефира на телевизията, с онлайн стрийминг на www.bgonair.bg и www.dnes.bg, както и във Фейсбук страницата на Bulgaria ON AIR. Водещ на дискусията ще бъде Калина Донкова, журналист и продуцент на „Директно“ по Bulgaria ON AIR

Цифрите

Според данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на годината, заетостта сред младите хора и нискоквалифицираните работници е в спад. Най-осезаемо е намалението при младежите на възраст 15–24 години – с над 3 процентни пункта, както и при хората от 25 до 34 години – с 6 пункта. За сметка на това при работещите над 65 години се наблюдава ръст, което показва все по-сериозните предизвикателства пред младите в България.

На този фон, въвеждането на еврото от 2026 г. и бурното развитие на изкуствения интелект променят из основи икономиката и работните модели. Това изисква нови прогнози, стратегии и конкретни решения.

Експертите

Пазарът на труда се променя с безпрецедентна скорост, движен от иновации, глобализация и новите нужди и очаквания на бизнеса. Днес повече от всякога създаването на устойчиви, гъвкави и вдъхновяващи кариери се превръща в основен приоритет на работодателите. Затова в дискусията ще вземат участие водещи експерти, сред които: Румен Радев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам.-ректор по международна дейност и интеграция на ТУ – София, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП, проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна, Анна Панчева, ръководител направление „Човешки ресурси” на Kaufland България.

„Ще развенчаем някои митове по темата, ще обсъдим подробно практическата част – заплати, доходи. Има един икономически път, който трябва да извървим като страна. Бизнесът има много работа да свърши, държавата има много работа да свърши, за да станем разпознаваеми като добър инвестиционен партньор. Еврозоната е двигател на много положителни процеси, но да не си затваряме очите, че ще има предизвикателства и е много важно как ще отреагираме на тях“, коментира Калина Донкова, водещ на дискусията в предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR, дни преди специалното издание на „Бъдещето: Пазарът на труда и еврото“.

