Експерти за властта: Лидерите се мразят помежду си

Медийният експерт доц. Георги Лозанов направи коментар в студиото на "Денят ON AIR" относно колите на НСО и президентската институция. Според него публичният дебат не засяга същинските проблеми, а е “лицемерна обвивка”, в която друго се разменя.

“Същинският разговор е за това накъде върви България. Винаги темите са руското влияние и свързани с президента, и с върховенството на правото. Това са проблемите, а не Радев колко коли ще кара от НСО”, добави доц. Лозанов.

За миналите избори в Пазарджик медийният експерт каза, че има сериозни съмнения за купени гласове. "Създава се впечатление, че всички са маскари, както е казал Бай Ганьо. Наш морален дълг е да правим всекидневен избор между доброто и злото", добави Лозанов.

На въпрос започнаха ли в един глас да говорят президентът и опозицията - ПП-ДБ, доц. Лозанов отговори, че ПП-ДБ са превърнати в основна мишена и "ще изчезнат всеки момент от политическата карта".

Той е на мнение, че няма да се свържат с президента Румен Радев.

Вътрешна омраза в парламента

Пред Bulgaria ON AIR PR експертът Нидал Алгафари подчерта, че освен ПП-ДБ, "Възраждане" също е опозиция.

"Лидерите се мразят помежду си. Има някаква вътрешна омраза, която не им помага да се сплотят и да направят нещо заедно", добави той. Според Алгафари Радев няма да работи с тях, защото ще му е изключително трудно.

"Радев се опитва от всяко нещо да извади дивидент. Той само разделя, не съм видял нещо да е обединил", посочи Алгафари.

PR експертът смята, че през следващите три години ще имаме стабилно управление и не се очакват предсрочни парламентарни избори. "Ще има голямо объркване по малките бакалии с еврото, когато започнат да се пробутват фалшиви пари", каза още Алгафари.

Доц. Лозанов подчерта, че не може невинни хора да стоят в ареста и заяви, че това е един от големите проблеми в страната.

Гледайте видеото с целия разговор.