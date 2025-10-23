Желязков с предупреждение: България трябва да представи бюджет в евро до утре

Премиерът Росен Желязков заяви, че страната ни трябва да представи утре на Европейската комисия първия си бюджет в евро,



Темата беше коментирана днес от премиера Росен Желязков в Брюксел, където той представя страната ни на срещата на върха на европейските лидери.

Свързани статии Теменужка Петкова успокои: Бюджетната процедура е в ход

“Ако до 24 ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база на действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета“, обясни премиерът.