Желязков с предупреждение: България трябва да представи бюджет в евро до утре

Срокът е даден от Европейската комисия, добави министър-председателят

23.10.2025 | 20:28 ч. Обновена: 23.10.2025 | 20:32 ч. 26
БГНЕС

Премиерът Росен Желязков заяви, че страната ни трябва да представи утре на Европейската комисия първия си бюджет в евро,
 
Темата беше коментирана днес от премиера Росен Желязков в Брюксел, където той представя страната ни на срещата на върха на европейските лидери.

“Ако до 24 ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база на действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета“, обясни премиерът.

Бюджет Росен Желязков ЕС Брюксел краен срок евро
