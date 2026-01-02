IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стартов пакет с български евромонети се появи на петорна цена в интернет

Става дума за стартовия пакет на стойност 20 лева

02.01.2026 | 20:00 ч.
Стартов пакет с български евромонети се появи на петорна цена в интернет

Стартов пакет с български евромонети се продава за 100 лв. / 51.13 евро в сайт за онлайн търговия, съобщават от "24 часа". 

Става дума за стартовия пакет на стойност 20 лева/10,23 евро за физически лица, който беше пуснат от банките в началото на декември. 

В началото на миналия месец мнозина се оплакаха, че стартовите пакети в банките и пощите се изчерпали бързо и не могли да се сдобитя с тях. 

Преди празниците в същия сайт стартов пакет се продаваше на двойна цена - 40 лева. 

стартов комплект онлайн търговия евромонети измама
