Стартов пакет с български евромонети се появи на петорна цена в интернет

Стартов пакет с български евромонети се продава за 100 лв. / 51.13 евро в сайт за онлайн търговия, съобщават от "24 часа".

Става дума за стартовия пакет на стойност 20 лева/10,23 евро за физически лица, който беше пуснат от банките в началото на декември.

В началото на миналия месец мнозина се оплакаха, че стартовите пакети в банките и пощите се изчерпали бързо и не могли да се сдобитя с тях.

Преди празниците в същия сайт стартов пакет се продаваше на двойна цена - 40 лева.