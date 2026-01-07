IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Създадоха областен координационен център в област София заради еврото

Той ще следи цените

07.01.2026 | 11:20 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Областният управител на област София Стефан Арсов издаде заповед за създаване на областен координационен център за подпомагане на координацията, наблюдението и контрола при въвеждането на еврото в Република България. Центърът се създава в изпълнение на решения на Министерския съвет от 2025 година.

В състава на центъра са включени представители на ключови държавни и местни институции, сред които Столична община, МВР, НАП, Комисия за защита на потребителите, Агенция "Митници", Български пощи, ДАНС и Областна администрация на област София. Основната му цел е координация между институциите във връзка с контрола на ценообразуването, коректното двойно обозначаване на цените и гарантиране на обществения ред.

Първото заседание на Областния координационен център ще се проведе на 13 януари 2026 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация на област София.

евро координационен център София област
